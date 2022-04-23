Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 05.00 утра.

Николаев снова обстреливали оккупанты, в результате чего есть новые разрушения. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Глава ОВА подтвердил, что вражеским ударом было разрушено кафе, которое в данный момент не работало. В результате жертв нет, столб один погнулся, стекла повыбивало. Также повредили линию электропередач, выбило стекла в домах.

«Такое ощущение, что у них на картах было написано «Бомбардир», наверно решили, что там бомбардировщики. Слава Богу, что там никого нет, здание заброшенное», - сказал Ким.

Сегодня комендантский час будет с 19.00 до 05.00 утра.

«Прошу всех остаться дома в эту ночь. Есть вероятность, что враг готовит подлость. По возможности никуда не ходите сегодня и завтра!» - говорит Ким.

Мы писали ВСУ скоро получат новые «пасочки» и поздравят оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал министр обороны Алексей Резников.

На вопрос журналиста, имеет ли министр кулич к Пасхе, министр ответил, его "пасочки" поступают регулярно и они должны очень помочь украинским Вооруженным силам.

"Новые куличики мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые пасочки для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага», — сказал он.

Напомним, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Кроме того, ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна.

Как сообщала Politeka, Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям рф.