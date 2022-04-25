Рада пока не планирует запрещать в стране деятельность УПЦ МП. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни одного закона, который раскалывает украинское общество", - пояснил он.
По его словам, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.
Отметим, согласно сданным нового опроса, в начале апреля 2022 года 51% украинцев считают, что деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата необходимо запретить. За лишение льгот и отмену договоров аренды церковных помещений выступают 21% опрашиваемых. А 20% респондентов считают, что государство не должно вмешиваться в дела церкви.
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