Російські окупанти знову пошкодили лінію електропередач, що забезпечує живлення ЧАЕС

Про те, що лінія, через яку забезпечувалося енергопостачання не тільки ЧАЕС, а й Славутича, знову частково знищена "російською Ордою", на своїй сторінці в соцмережі Facebok, інформує " Укренерго ".

Як стало відомо, минулої неділі, 13-го березня, ремонтною бригадою "Укренерго" була відновлена високовольтна лінія електропередач, що поставляє електрику на Чорнобильську АЕС і в Славутич.

Близько 7 години вечора, на лінію подали напругу, та відновили енергопостачання інфраструктури ЧАЕС та Славутич. Втім, повністю закінчити дані роботи так і не вдалося, оскільки окупанти незабаром знову пошкодили лінію.

Таким чином, ремонтникам "Укренерго" необхідно знову виїжджати на окуповану територію поруч з ЧАЕС, і відшукати, а також ліквідувати ще одне пошкодження.

Зазначимо, ЧАЕС - важливий об'єкт, який не в змозі залишатися без стабільного енергоживлення. Тільки безперешкодний і екстрений допуск ремонтних бригад "Укренерго" до зруйнованої лінії, і подальший ремонт, допоможуть не допустити повторної катастрофи на ЧАЕС.

Під загрозою знаходиться не тільки територія України, а й усієї Європи в цілому.

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