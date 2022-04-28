Один из руководителей обороны Мариуполя – командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волина сделал несколько обращений к руководителям мировых держав, до Папы Римского. Однако мировые лидеры на эти обращения не ответили, рассказал защитник Мариуполя в интервью Lb.ua, а также рассказал, как происходит коммуникация с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Кроме нашего президента, больше никто каким-либо образом не выходил на связь, если говорить о лидерах, к которым я обращался. Ни в письменном, ни в телефонном или любом другом формате. Ни один из мировых дипломатов и представителей международных гуманитарных миссий не выходил ни на меня, ни на собратьев, которые являются командирами в гарнизоне Мариуполя рядом со мной», – отметил Волина.

Также он отметил, что президент выходит на связь, когда это нужно, однако проблема в другом.

«Коммуникация есть, но, мне кажется, что нашему лидеру, его помощникам очень необходима международная помощь. Я думаю, что у него до нас мало ответов, именно поэтому ему мало есть что нам сказать. А так, он на контакте, не пропадает. Если нам нужна связь с ним, мы ее имеем, но конкретики он нам дать не может, как и любой другой», - сказал Сергей Волина.

«...уже в течение двух месяцев я лично общаюсь с президентом Украины, это и телефонные разговоры и SMS посреди ночи, как настоящие друзья, которые поддерживают друг друга в трудную минуту», - писал Сергей Волина на своей странице в Фейсбук.

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