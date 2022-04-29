Подробности о сокрушительных атаках оккупантов на Мариуполь сообщил один из руководителей обороны города-командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей волына в интервью Lb.ua.
Он подчеркнул, что захватчики используют даже запрещенные боеприпасы и ведут плотный огонь.
"Я подтверждаю ,что (россияне - С. К.) применяют фосфорные боеприпасы, они не пренебрегают ничем, просто сносят, сжигают с лица Земли объект, на котором мы находимся. Здесь нет ни одного здания, которое бы осталось целым. Огонь настолько плотный и мощный, что невозможно передать. За 10 часов сонного времени ночью было более 50 авиаударов, не говоря о работе морской артиллерии, работающей с военных кораблей России, о сухопутной артиллерии, которая не стихает. Мы даже не считаем количество того огня», - отметил командир 36 бригады морской пехоты.
Также Сергей волына назвал вероятную причину беспощадного уничтожения оккупантами Мариуполя.
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«Я думаю, что они маскируют преступления, военные преступления, которые произошли на территории Мариуполя. Мы все знаем о мобильных крематориях. О том, что русские после того, как мир увидел зверства в Буче, пытаются уничтожить следы таких же зверств в Мариуполе, чтобы, когда мы его освободим, не было точной цифры тех, кто погиб», - отметил защитник Мариуполя.
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