Подробности о сокрушительных атаках оккупантов на Мариуполь сообщил один из руководителей обороны города-командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей волына в интервью Lb.ua.

Он подчеркнул, что захватчики используют даже запрещенные боеприпасы и ведут плотный огонь.

"Я подтверждаю ,что (россияне - С. К.) применяют фосфорные боеприпасы, они не пренебрегают ничем, просто сносят, сжигают с лица Земли объект, на котором мы находимся. Здесь нет ни одного здания, которое бы осталось целым. Огонь настолько плотный и мощный, что невозможно передать. За 10 часов сонного времени ночью было более 50 авиаударов, не говоря о работе морской артиллерии, работающей с военных кораблей России, о сухопутной артиллерии, которая не стихает. Мы даже не считаем количество того огня», - отметил командир 36 бригады морской пехоты.

Также Сергей волына назвал вероятную причину беспощадного уничтожения оккупантами Мариуполя.

«Я думаю, что они маскируют преступления, военные преступления, которые произошли на территории Мариуполя. Мы все знаем о мобильных крематориях. О том, что русские после того, как мир увидел зверства в Буче, пытаются уничтожить следы таких же зверств в Мариуполе, чтобы, когда мы его освободим, не было точной цифры тех, кто погиб», - отметил защитник Мариуполя.

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