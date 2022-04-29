Жители города нуждаются в немедленной помощи международных организаций типа ООН, которые могли бы практически обеспечить безопасность и эвакуацию.

О том, какая сейчас ситуация в укрытиях «Азовстали», где от постоянных обстрелов прячутся жители Мариуполя, сообщил один из руководителей обороны города – командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волина в интервью Lb.ua.

Гражданские фактически стали заложниками, поскольку боятся выйти на улицу из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

«Я считаю, что весь город Мариуполь требует внимания и гуманитарного коридора, гуманитарной миссии. И это нужно было сделать уже очень давно, потому что гражданские люди, граждане Украины остались сам на сам с проблемой в оккупированном городе», - подчеркнул Сергей Волина.

Значительная часть мирных жителей укрылась именно в укрытиях «Азовстали».

«По той информации, которой я владею и то, что видел собственными глазами, гражданских людей здесь сотни, детей вместе с ними - десятки. Про тысячи сказать не могу, потому что не видел такого количества. Хотя это очень возможно, потому что площадь достаточно большая и, как вы говорите, хранилища разобщены, разрознены, поэтому количество может быть больше», - отметил военный.

Сергей волына отметил, что ситуация на «Азовстали» сейчас критическая.

«Ситуация утопическая - продовольствия нет, воды нет, медикаментов нет вообще. Ситуация очень критическая", - сказал защитник Мариуполя.

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