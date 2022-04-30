Некоторые гражданские возвращены в Украину с тяжелыми травмами и следами пыток.

Украинские пленные вернулись домой с тяжелыми травмами и следами пыток. Подробности обмена сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в разговоре с «Би-Би-Си».

РФ пыталась обменять вывезенных насильно украинских гражданских на российских военнопленных, что запрещено Женевской конвенцией. Однако Украина отказалась и потребовала от РФ вернуть захваченных украинских гражданских лиц.

«Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова», - заявила Верещук.

Также она сообщила, что россия неохотно возвращает похищенных гражданских украинок.

"Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами. Теперь мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке», - сказала Верещук.

По словам Верещук, девять гражданских возвращены в Украину с тяжелыми травмами, в том числе с ампутированными конечностями и следами пыток.

"На этом обмене были тяжелораненые - ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные признаки пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасные", - добавила Верещук.

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