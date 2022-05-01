Стало известно, где сейчас самая тяжелая ситуация.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, как проходят бои за освобождение Украины от российских оккупантов. Оперативные данные по состоянию на утро 1 мая обнародовали на странице Генштаба в Фейсбук.

В Восточной операционной зоне продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия.

Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил рф перебрасывает в приграничных с Украиной районов железнодорожными путями снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Существенных изменений в ситуации на указанных направлениях не произошло.

Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществления противником провокаций на данном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения врага с территории Брянской области обстреляли позиции украинских защитников.

На Слобожанском направлении захватчики наносят авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК “Бук-М2” и ЗРК “Тор-М”.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии соприкосновения. Враг пытается осуществлять авиационные удары и огневое артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия на направлении Новотошковское-Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. С целью недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокирование в определенных районах.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений на направлении Еленовка - Новомихайловка.

На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражено девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито девять атак врага, уничтожено восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

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