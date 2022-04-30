Российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин после осуждения развязанной его страной войны лишился шикарного замка и столкнулся с преследованиями на родине.

Об этом рассказала украинская ведущая Маша Ефросинина, которая лично поговорила с российским артистом. Сразу после начала войны стало известно, что Галкин и Пугачева покинули россию. Какое-то время артисты молчали, однако позже Галкин открыто выступил в поддержку Украины и осудил вторжение российских военных на территорию суверенного государства.

Как рассказала Ефросинина, такие действия не прошли для шоумена без последствий. В россии Галкин остался не только без работы, но и без роскошного замка, в котором они с Пугачевой и детьми жили в последние годы.

«Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет», - рассказала украинская ведущая.

При этом она отметила, что пример Галкина наглядно демонстрирует, что возможность выступить против войны зависит исключительно от самого человека.

«Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора», - подчеркнула Ефросинина.

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