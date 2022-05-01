Россия ищет обойти санкции и старается привлечь для этого другие страны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Под влиянием международных экономических санкций, экономика россии уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства», - говорится в сообщении.
Чтобы избежать санкционных ограничений, рф пытается привлечь третьи страны.
«По данным военной разведки Украины, москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от рф, что также отвечает интересам кремля», - сообщает украинская разведка.
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Также отмечается, что москва планирует экспортировать свою продукцию под видом грузинской, армянской и азербайджанской. Уже ведутся переговоры с соответствующими странами. Более того, на их территории создано более 200 компаний.
Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями прежде всего в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии рф против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. российских граждан и 113 ИТ-компаний. Россияне создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты двух стран – Армении и россии.
Также сообщается, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО “Ульяновский механический завод” привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства (до вторжения рф закупала немецкую продукцию, которая необходима для производства/модернизации ЗРК типа “Бук” и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа “Тунгуска”, а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным).
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