Через те, що 24 лютого росія пішла війною на Україну, низка країн ввели жорсткі санкції проти держави-агресора, які негативно вплинули на економіку.

До цього в рф запевняли росіян, що країна нічого фактично не втратила. Але недавній виступ прем'єр-міністра рф Михайла Мішустіна в Думі перед депутатами говорить про протилежне. Відео доступне на YouTube-каналі.

Мішустін визнав, що в першу чергу через санкції постраждала економіка рф. Він додав, що" недружні країни " повернулися до типової піратської практики.

Прем'єр рф заявив, що заморозивши активи рф, вони фактично "пограбували" країну-агресор.

Також нібито політика позначається на глобальних компаніях, які вкладали мільярди доларів і сили, а також час. Через це перериваються логістичні ланцюжки, зупиняється імпорт, призупинено авіасполучення.

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