Сполучені Штати оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк рф і мережу з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У заяві міністерства наголошується, що управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило юридичні та фізичні особи, причетні до спроб ухилення від санкцій, введених Сполученими Штатами та їх міжнародними партнерами проти Росії.

Під санкції потрапили російський комерційний банк "Транскапіталбанк" і глобальна мережа з більш ніж 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим, включаючи організації, основна місія яких полягає у сприянні ухиленню російських організацій від західних санкцій. Всі організації, що належать Малофєєву на 50 або більше відсотків, підпадають під санкції, включаючи "Царгород медіа".

Санкції торкнуться компаній, що працюють в російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, третя за величиною в світі. Зокрема, під санкції потрапить один з найбільших операторів дата-центрів для майнінг криптовалют BitRiver і 10 його російських "дочок".

Крім того, Держдеп США вводить візові обмеження щодо 635 громадян росії, причетних до придушення інакомислення в Росії і за кордоном, причетних до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, а також причетним до порушень прав людини у в'язницях і місцях неофіційного утримання під вартою в підконтрольних росії районах Донбасу.

Візові обмеження будуть також стосуватися трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини і 17 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.

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