Об этом говорится в распоряжении от 29 апреля 2022 г. № 336-р.
«… Министерству финансов осуществить указанные расходы из средств резервного фонда государственного бюджета», - говорится в документе.
Также в распоряжении указано, что Министерству экономики необходимо предоставить до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.
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