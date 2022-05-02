Кабинет министров Украины выделил 1,9 млрд на завершение выплат по 6500 гривен по программе єПідтримка.

Об этом говорится в распоряжении от 29 апреля 2022 г. № 336-р.

«… Министерству финансов осуществить указанные расходы из средств резервного фонда государственного бюджета», - говорится в документе.

Также в распоряжении указано, что Министерству экономики необходимо предоставить до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Напомним, срок подачи заявок на получение 6500 гривен по программе єПідтримка закончился 31 марта.

При этом многие украинцы, которые подали заявку, денег пока так и не получили.

Помощь предоставляется государством в связи с утратой части заработной платы (дохода), работа (экономическая деятельность) которых временно остановлена в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

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