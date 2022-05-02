Маріупольці, які зараз знаходяться в місті впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем росії і кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.
Про це в Telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
Більш того, для утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють фото і відео.
"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдатів, а навіть при його отриманні - російський солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти і волонтери від ФСБ",- розповів Андрющенко.
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Андрющенко також додав, що коли людей вивозять на фільтрацію, ворожі війська видаляють весь контент з гаджетів, який може показати правду російським громадянам. У зв'язку з цим він закликав кожного якомога ширше висвітлювати те, що насправді відбувається в знищеному рашистами Маріуполі.
"Тому ми продовжимо говорити правду про Маріуполь. І просимо всіх долучатися до потоку правди. Інформація - це зброя. Пам'ятайте про це", – додав Андрющенко.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, окупанти влаштували на вулицях Маріуполя "зачистки".
Також Politeka писала, захисники Маріуполя показали, як живуть заблоковані мирні жителі.