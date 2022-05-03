Военнослужащие российской федерации продолжают отказываться от участия в “специальной военной операции” на территории Украины.

Российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Так, целая рота солдат во главе с командиром отказалась попробовать на "вкус украинскую землю". Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Подобные случаи фиксируются в самых разных регионах россии. Многим солдатам страшно от одной мысли оказаться на войне в Украине и вернуться в труне.

"Новый бунт. Одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", – пишет журналист.

Стоит отметить, что об этом также говорят российские солдаты в многочисленных перехватах СБУ. Они часто жалуются на потери и говорят, что им не платят сколько обещали первоначально.

Потому русский солдат, помни: быть "отказником" не страшно, страшно умереть в чужой стране, ублажая имперские амбиции ху*ла!

Напомним, в рф стартовала новая кампания по набору "добровольцев".

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