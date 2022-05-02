У рф активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони повинні відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Військове керівництво рФ встановило чіткі норми набору: для Далекосхідного і Сибірського федерального округу це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в Москві набір взагалі не проводиться.
Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про колективний Захід і неіснуючу Україну. Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги.
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Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використовувало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилося недостатнім для досягнення успіху у війні з Україною.
Нагадаємо, окупанти просунулися на південному заході Донбасу.
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