Російське окупаційне командування вже використовувало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилося недостатнім для досягнення успіху у війні з Україною.

У рф активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони повинні відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Військове керівництво рФ встановило чіткі норми набору: для Далекосхідного і Сибірського федерального округу це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в Москві набір взагалі не проводиться.

Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про колективний Захід і неіснуючу Україну. Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використовувало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилося недостатнім для досягнення успіху у війні з Україною.

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