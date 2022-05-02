Сьогодні Велика Новосілка - форпост східного фронту. Вона ціною власного життя і силами ЗСУ захищає північ області!

У Телеграм-каналі "Україна Сейчас" показали, як виглядає грецьке селище на заході Донецької області Велика Новосілка. Це селище вже стало другою Бородянкою. Це перше селище, де в 14-му році добробати не дали підняти триколор і вистояли проти окупантів.

Тут народилися легендарні футболісти "Шахтаря" - Тарас Степаненко, і Динамо-Микола Шапаренко.

Тут також народився і виріс герой України майор Олег Адамовський, який 12 березня ціною свого життя врятував побратимів під час оборони Харкова.

Звідси чоловік, який розповів, як поховав доньку під грушею. Микола багато років з перших днів війни на Донбасі допомагав ЗСУ і батальйонам, возив їжу в найгарячіші точки Мар'їнки і пісок. Він теж герой, але без орденів.

"Всі говорять про міста, але в селах війна не менш жахлива. Тут теж гинуть люди, вигоряють під фосфорними бомбами вулиці. Тут Бородянка, в яку не їдуть журналісти з усього світу", - йдеться в повідомленні каналу.



Нагадаємо, герой з Дніпропетровщини загинув у боях за незалежність України.

Як Politeka повідомляла, у Маріуполі тіла вивозять у крематорії на тих же вантажівках, що і "гуманітарку".

Також Politeka писала, що У Маріуполі ввели інформаційну блокаду.