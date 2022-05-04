В районе населенного пункта Изюм Харьковской области российские оккупанты развернули 22 батальонные-тактические группы. Также оккупанты попытаются захватить города Краматорск и Северодонецк. Об этом сообщает военная разведки Великобритании в Twitter.
По информации британской разведки, все попытки оккупантов прорвать украинскую оборону и набрать обороты сходят на нет. При этом враг не покидает планы по захвату двух населенных пунктов.
В то же время разведка отмечает, что потенциальный захват Краматорска и Северодонецка вероятно укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом. Именно эти населенные пункты могут стать плацдармом для усилий рашистов по отсечению украинских сил в регионе.
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Тем временем, глава СНБО Украины Алексей Данилов считает, что «россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине» и , что война «будет долгой».
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