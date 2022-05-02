Клієнти ПриватБанку та Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями у Приват24, щоб швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в додатку

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє прес-служба ПриватБанка.

Згідно в повідомленням, Інтеграція Payoneer у Приват24 дає користувачам такі нові можливості:

Реєстрація користувача через Приват24, авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через ПриватБанк;

Вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів цілодобово в режимі ONLINE для фізосіб та в режимі з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

Можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансам в USD та EUR для прийому платежів за надані послуги;

Вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Нагадаємо, минулого місяця у системі банкінгу мобільного додатка Приват24 стався збій у системі - вона не завантажувалася ні з ноутбука, ні через мобільний додаток.

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