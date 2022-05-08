Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма.

Стало известно, что в Херсонской области горят леса возле деревень Геройское и Ивановка. Русские захватчики также запрещают тушить возгорание, из-за чего жителям может грозить смерть. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.

«Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка», — рассказал он. И он добавил, что важно осознавать ситуацию – оккупанты не дают потушить огонь.

Ему звонят сотни людей и спрашивают: «что делать — сгореть или утопиться?».

«Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма» – написал Мусиенко и попросил о помощи.

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«Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха💥 Вперед – к Победе!» - говорится в описании под кадрами.

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