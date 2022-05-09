Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка "1+1" Наталья Нагорная.
О 4-летней Алисе украинцы узнали в середине апреля, когда видео с ней распространила прессслужба полка "Азов". Она вместе с мамой - военным медиком находилась в подвалах завода "Азовсталь".
Девочку 8 мая во время последней эвакуации удалось доставить в Запорожье, но ее маму оккупанты оставили в фильтрационном лагере в так называемой "ДНР".
"Сначала я не узнала ее и спросила разрешения у девушки рядом, могу ли я спросить малую. Но это была не ее мама. Это просто человек, который согласился быть рядом с девочкой", — рассказала журналистка.
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"Мы брали видео с Алисой в сюжет. Футболки с ее изображением были на футбольной команде «шахтер». Но я ее не сразу и узнала, что это она. У нее отросли волосы. Маленькая одинокая девочка", - добавила журналистка.
История девочки не оставила украинцев равнодушными.
"Господи, какой ужас для мамы", "Просто нет слов, слезы и отчаяние", "В плен гражданское население - это называется в заложники", — пишут в комментариях.
Напомним, в британской разведке раскрыли, зачем на самом деле Путину Мариуполь.
Как сообщала Politeka, Мариуполь потерял воина, который с первых дней защищал город от оккупантов.
Также Politeka писала, что появились кадры из фильтрационного лагеря для мариупольцев, который организовали русские.