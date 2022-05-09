Российские военные хотят их ставить впереди своей армии как пушечное мясо.

Оккупанты хотят создать новую подлость для ВСУ. Так, во временно оккупированном Херсоне военные рф хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать против ВСУ. Таких заключенных в городе немало.

Об этом сообщила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова на странице Facebook.

"Российские военные хотят их ставить впереди своей армии как пушечное мясо, чтобы украинской армии пришлось стрелять в своих же людей. Их там более 2 тыс!", — написала омбудсмен.

В этих городах лишения свободы живут 700 работников, которые никуда не выходят. У них пока есть еда и вода. И держатся. Ведь, если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут.

Также россияне продолжают похищать людей прямо посреди улицы, исчезают журналисты, люди с активной гражданской позицией. Людей бросают в специально созданную застенку.

Заложниками оккупации Херсона стали и работники бывшей пенитенциарной системы, ныне подчиненные Министерству юстиции Украины.

Напомним, на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостах.

Как писала Politeka, на Херсонщине оккупанты не дают жителям потушить горящие леса.

Также Politeka писала, что на границе Херсонщины ВСУ ликвидировали склад с боеприпасами и десятки оккупантов.