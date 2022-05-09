Окупанти в Харківській області знайшли новий спосіб показати свою російську натуру - вони вимагають у людей гроші на блокпостах. Про це люди повідомляють в соцмережах, також цю інформацію підтвердили в Службі безпеки України.

На офіційному сайті СБУ опублікували аудіоперехоплення, в якому окупанти обговорюють нову схему вимагання.

"Наш блокпост нормально. А сусіди начудили... почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд". Це розповів своїй дружині солдат з підрозділу так званої "ДНР", - розповідає один із загарбників.

Жителі Херсонської області, яка тимчасово опинилася в окупації, при спробі вибратися на підконтрольну Україні територію, зіткнулися з вимогою грошей з боку окупантів. У групах в соцмережах періодично скаржаться на вимагання з боку російських військових на блокпостах.

Жертви такого нелюдського ставлення відзначають, що ворожі солдати скрупульозно оглядають вміст телефонів і багажу, а якщо знаходять те, що їм не подобається – вимагають гроші погрожуючи полоном. Крім того, особливу увагу орки приділяють людям, у яких є татуювання.

Нагадаємо, "Макса більше немає": обірвалося життя знаменитого дніпровця, в мережі хвиля скорботи.

Як повідомляла Politeka, Виїзд українських чоловіків за кордон, Шмигаль зробив нову заяву: "Військові приймають рішення...".

Також Politeka писала, що Кондратюк засудив доньку Сумської, яка живе в рф: "Ця дівчинка давно не думає про свою країну".