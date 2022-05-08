Це крик душі людей, адже там діти, люди похилого віку, яким загрожує смерть від вогню або диму.

Стало відомо, що в Херсонській області горять ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Російські загарбники також забороняють гасити загоряння, через що жителям може загрожувати смерть. Про це в суботу, 7 травня, передає голова Чулаківської територіальної громади Олександр Мусієнко.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка", - розповів він. І він додав, що важливо усвідомлювати ситуацію – окупанти не дають загасити вогонь.

Йому телефонують сотні людей і запитують: «Що робити — згоріти або втопитися?».

"Це крик душі людей, адже там діти, люди похилого віку, яким загрожує смерть від вогню або диму» – написав Мусієнко і попросив про допомогу.

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Так, оперативне командування "Південь «повідомляє про точні атаки» Байрактарів«, в результаті яких знищені:46 осіб живої сили; 1 десантний катер типу» Серна«; 2 десантно-штурмових катери типу»Раптор".

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря💥 Вперед-до перемоги!» - йдеться в описі під кадрами.

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