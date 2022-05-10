ПриватБанк будет начислять клиентам средства, которые предоставило Агентство ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine).

Как стало известно из сообщения из пресс-службы банка, получить пособие можно через PrivatMoney.

Финансовая поддержка оказывается украинцам, которые из-за войны покинули свои дома. Каждый член семьи получит 2220 грн – они предоставляются внутренне перемещенным лицам в Украине.

"Вся сумма помощи будет перечислена одному члену семьи сразу за 3 месяца", – говорится сообщении ПриватБанка.

Клиентам ПриватБанка переведут деньги на лицевой счет. Необходимо при оформлении заявки указать свою карточку. Счет может быть в долларах или гривнах.

Вся сумму за три месяца (6660 гривен) начисляется автоматически на карту через с помощью платежной системы PrivatMoney.

Для уточнения адреса подачи заявки на помощь или решение других вопросов нужно обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру: 0-800-30-77-11 (с 9:00 до 18:00). Кроме этого, есть возожность написать в телеграмм-канал "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН".



Представителями партнерских организаций УВКБ ООН формируются списки внутренне перемещенных лиц. При регистрации необходимо указать:

ФИО в соответствии с информацией в паспорте;

место, дата рождения;

телефонный номер;

идентификационный номер (ИНН);

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты.

Один из членов семьи получит все деньги на счет в банке через финансовое учреждение Rapyd. Средства переводится на указанную при регистрации карточку. После зачисления суммы украинцы получат на свой мобильный сообщение с информацией о совершенной операции.

Семьи, у которых отсутствует банковский счет, могут получить выплаты через отделения Укрпочты. Для этого необходимо посетить ближайшее отделение с паспортом.

Программа действует в следующих областях: Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской.

Напомним, в "Дія" запустили новую полезную услугу.

Также сообщалось, что Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.