ПриватБанк будет начислять клиентам средства, которые предоставило Агентство ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine).
Как стало известно из сообщения из пресс-службы банка, получить пособие можно через PrivatMoney.
Финансовая поддержка оказывается украинцам, которые из-за войны покинули свои дома. Каждый член семьи получит 2220 грн – они предоставляются внутренне перемещенным лицам в Украине.
"Вся сумма помощи будет перечислена одному члену семьи сразу за 3 месяца", – говорится сообщении ПриватБанка.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Политтехнолог Олег Постернак рассказал, сколько Россия способна воевать с Украиной
Лукашенко накажут за соучастие Путину: в Белом Доме сделали серьезное заявление
Ярославский из "Мастер Шеф" показала самого дорого человека, трогательные фото: "Очень тебя люблю"
Штрафы до 21 000 гривен: украинцев предупредили о запрете
Клиентам ПриватБанка переведут деньги на лицевой счет. Необходимо при оформлении заявки указать свою карточку. Счет может быть в долларах или гривнах.
Вся сумму за три месяца (6660 гривен) начисляется автоматически на карту через с помощью платежной системы PrivatMoney.
Для уточнения адреса подачи заявки на помощь или решение других вопросов нужно обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру: 0-800-30-77-11 (с 9:00 до 18:00). Кроме этого, есть возожность написать в телеграмм-канал "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН".
Представителями партнерских организаций УВКБ ООН формируются списки внутренне перемещенных лиц. При регистрации необходимо указать:
ФИО в соответствии с информацией в паспорте;
место, дата рождения;
телефонный номер;
идентификационный номер (ИНН);
свидетельство о рождении детей;
номер банковской карты.
Один из членов семьи получит все деньги на счет в банке через финансовое учреждение Rapyd. Средства переводится на указанную при регистрации карточку. После зачисления суммы украинцы получат на свой мобильный сообщение с информацией о совершенной операции.
Семьи, у которых отсутствует банковский счет, могут получить выплаты через отделения Укрпочты. Для этого необходимо посетить ближайшее отделение с паспортом.
Программа действует в следующих областях: Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Полтавской и Черкасской.
Напомним, в "Дія" запустили новую полезную услугу.
Также сообщалось, что Украина сможет преодолеть дефицит топлива, но радоваться рано - что будет с ценами.
Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.