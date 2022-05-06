Про це, як пише Politeka.net, передавати міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, тепер не потрібно йти в міську раду, ЦНАП або до нотаріуса, чекати в черзі, платити 250 грн, щоб подати заяву і знову чекати кілька діб, поки його оброблять.
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Нагадаємо, Україна зможе подолати дефіцит палива, але радіти рано - що буде з цінами.
Також повідомлялось, що українські бібліотеки позбудуться російської літератури - що потрапило до чорного списку.
Крім того Politeka.net писала, що після трагедіі на трасі Київ-Чоп на українських дорогах відбудуться зміни.