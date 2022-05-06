На порталі "Дія" запустили нову послугу - тепер можна внести зміни в прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Про це, як пише Politeka.net, передавати міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер не потрібно йти в міську раду, ЦНАП або до нотаріуса, чекати в черзі, платити 250 грн, щоб подати заяву і знову чекати кілька діб, поки його оброблять.

На порталі «Дія» послугу можна отримати дистанційно за 190 гривень.

Щоб отримати послугу, необхідно:

Увійти на портал "Дія" або Зареєструватися

- Послуги - Підприємництво - Внесення змін до ФОП.

Внести необхідні зміни в інформацію, яку Дія підтягне з реєстру.

Уважно прочитати заяву з оновленими даними і підписати його за допомогою КЕП.

Заплатити 190 грн карткою, PrivatPay або Google Pay.

Статус послуги можна переглянути в особистому кабінеті на порталі, а про результат повідомлять листом на електронну пошту.

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