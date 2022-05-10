ПриватБанк закрыл программу "Бонус+". Как отмечают в учреждении, им будет грустно без своей «клубнички».

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Приватбанка, со счетов «Бонус+» на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины перечислено 1 млрд грн.

350 миллионов грн бонусов украинцы перечислили самостоятельно, а 615 миллионов грн бонусов было списано со счетов после завершения программы.

«Спасибо вам, что перечислили бонусы и не потратили те, что остались – представьте сколько единиц техники и систем защиты можно купить для ВСУ», - подчеркнули в ПриватБанке.

Добавим, программа лояльности "Бонус Плюс" была разработана ПриватБанком для торговых точек, которые принимают к оплате платежные карты. При расчете карточками в сети партнеров Приватбанка клиенту возвращалась часть суммы платежа (0,5% до 20%) в виде денежных бонусов на специальный счет карты. Накопленные таким образом бонусы можно было потратить в этих же торговых точках, участвующих в программе.

По данным банка, программой пользовались 22 млн украинцев и 46 тыс. партнеров. На счетах находилось 632 млн грн, а ежемесячно тратилось 38 млн грн.

"Сначала содрали эти средства с предпринимателей в виде процентов от транзакции. Потом успешно попользовались в своих целях этими средствами ... потом откровенно забили на эту программу! А теперь они кичатся непонятно этим.... Вам не стыдно?", "Господи, так негодуют будто у них на бонусах миллионы лежали. Перечислили ваши 50 грн в помощь, или вам жалко их. Люди последнее отдают для военных», «Это была классная идея. Слава ВСУ!», «А может Вы и для пенсионеров удлините кредитные каникулы? Потому что приходится переезжать из дома из-за обстрелов, и столько расходов, что это капец! Никакой пенсии не хватит», - комментируют закрытие программы «БонусПлюс» украинцы.

Напомним, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен - как получить деньги.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.

Также Politeka.net писала, что Нацбанк объявил о важных изменениях с 10 мая, касается валюты.