ПриватБанк нараховуватиме клієнтам кошти, які надало Агентство ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine).

Як стало відомо з повідомлення прес-служби банку, отримати допомогу можна через PrivatMoney.

Фінансова підтримка надається українцям, які через війну покинули свої домівки. Кожен член сім'ї отримає 2220 грн – вони надаються внутрішньо переміщеним особам в Україні.

"Вся сума допомоги буде перерахована одному члену сім'ї відразу за 3 місяці", – йдеться повідомленні ПриватБанку.

Клієнтам Приватбанку переведуть гроші на особовий рахунок. Необхідно при оформленні заявки вказати свою картку. Рахунок може бути в доларах або гривнях.

Вся суму за три місяці (6660 гривень) нараховується автоматично на карту через за допомогою платіжної системи PrivatMoney.

Для уточнення адреси подачі заявки на допомогу або вирішення інших питань потрібно звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером: 0-800-30-77-11 (з 9:00 до 18:00). Крім цього, є возожность написати в телеграм-канал"виплати ВПО від УВКБ ООН".



Представниками партнерських організацій УВКБ ООН формуються списки внутрішньо переміщених осіб. При реєстрації необхідно вказати:

ПІБ відповідно до інформації в паспорті;

місце, дата народження;

телефонний номер;

ідентифікаційний номер (ІПН);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської карти.

Один з членів сім'ї отримає всі гроші на рахунок в банку через фінансову установу Rapyd. Кошти переводиться на зазначену при реєстрації картку. Після зарахування суми українці отримають на свій мобільний повідомлення з інформацією про здійснену операцію.

Сім'ї, у яких відсутній банківський рахунок, можуть отримати виплати через відділення Укрпошти. Для цього необхідно відвідати найближче відділення з паспортом.

Програма діє в наступних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Полтавській та Черкаській.

Нагадаємо, в "Дії" запустили нову корисну послугу.

Також повідомлялось, що Україна зможе вирішити проблему дефіцита палива, але радіти зарано - що буде з цінами.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.