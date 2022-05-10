Національний банк України уточнює валютні обмеження, щоб мінімізувати можливості для непродуктивного відтоку капіталу з країни та дати змогу громадянам задовольняти власні потреби.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні НБУ.

Так, з 10 травня українцям дозволили переказувати кошти за кордон з метою виплати аліментів.

Втім, тимчасово заборонено розрахунки за кордоном з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками.

«Ці зміни покликані обмежити непродуктивний відтік капіталу та захистити міжнародні резерви України», - підкреслили в НБУ.

Також в Нацбанку підкреслили, що це обмеження ніяк не впливає на використання карток українських банків за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості будь-яких інших товарів, робіт та послуг.

Крім того, іноземним інвесторам дозволено переказувати за кордон кошти, що будуть отримані у зв’язку з проведеною після 1 квітня 2023 року виплатою погашення або сплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної позики України (згідно з умовами їх розміщення).

Додамо, що залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, на 10 травня становить майже 61 млн грн.

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