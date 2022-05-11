Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства ВПО.

Об этом, как пишет Politeka.net, напоминают в Сервисе государственных услуг «Дія», отвечая на популярные вопросы о выплате 6500 гривен за трудоустройство внутренне перемещенного лица.

"На прошлой неделе на портале "Дія" появилась новая услуга — компенсация бизнесу за каждого трудоустроенного переселенца. Подать онлайн-заявление может работодатель за несколько кликов", - подчеркнули в "Дії"

Также украинцам напомнили, что подать заявку может только работодатель, однако есть еще несколько условий:

– внутренне перемещенное лицо получило соответствующий статус после 24.02,

– заработная плата ВПЛ не менее чем минимальная (6500 грн),

- работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,

- подана налоговая отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год,

- организация не является неприбыльной.

Также украинцам объяснили, что общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства ВПО.

Для получения компенсации за 2-й месяц нужно повторно подавать заявку.

Добавим, по последним данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов.

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