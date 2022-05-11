Об этом, как пишет Politeka.net, напоминают в Сервисе государственных услуг «Дія», отвечая на популярные вопросы о выплате 6500 гривен за трудоустройство внутренне перемещенного лица.
"На прошлой неделе на портале "Дія" появилась новая услуга — компенсация бизнесу за каждого трудоустроенного переселенца. Подать онлайн-заявление может работодатель за несколько кликов", - подчеркнули в "Дії"
Также украинцам напомнили, что подать заявку может только работодатель, однако есть еще несколько условий:
– внутренне перемещенное лицо получило соответствующий статус после 24.02,
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– заработная плата ВПЛ не менее чем минимальная (6500 грн),
- работодатель состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
- подана налоговая отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год,
- организация не является неприбыльной.
Также украинцам объяснили, что общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства ВПО.
Для получения компенсации за 2-й месяц нужно повторно подавать заявку.
Добавим, по последним данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов.
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