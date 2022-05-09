Телеведуча висловила публічно свою реакцію на виступ Повалій в росії на День перемоги.

Відома українська телеведуча Катя Осадча бурхливо відреагувала на виступ Повалій у росії. Як стало відомо раніше, українська співачка виступила на концерті до Дня перемоги в росії і виконала пісню "Рушник" українською мовою. При цьому за її спиною на екрані було зображення українського прапора.

Ця "витівка" Повалій обурила Осадчу. Телезірка у своїх Instagram-сторіс запропонувала позбавити українського громадянства Повалій.

"На концерті до Дня перемоги в росії Таїсія Повалій співає "Пісню про рушник". Це вже навіть не описується словом п....ц. Тема позбавлення громадянства актуальна", - написала Осадча.

Відзначимо, що обурення Повалій викликала не тільки в українських зірок, але і у користувачів мережі. Раніше її виступ у росії прокоментували українці в телеграм-каналі "Боже, яке кончене".

"Таке лицемірство, я в шоці", "Яка стидоба", "Блюзнірство, лицемірство", "Пробліяла від переляку", "Немає слів", "Мумія", "Так просто, такий цинізм, капець, слів немає", "Цинічна мерзота", - написали в мережі.

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