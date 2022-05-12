Украинская разведка перехватила разговор оккупанта с подругой. Во время него военный показал свое истинное отношение к президенту россии владимиру путину и описал его бранными словами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Оккупант был удивлен тому, что прошлогодний парад отменили из-за пандемии коронавируса, однако Кремлю не помешали условия войны, чтобы организовать "празднование" в текущем году. Его подруга в ответ дала свою оценку выступлению путина на 9 мая.
"Сегодня путин на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?", - отметила знакомая русского военного.
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В ответ оккупант дал свое название путину: "Ну что ты хочешь. Старый маразматик".
Напомним, что восстановить полную боеспособность нельзя: украинская разведка узнала о новом фиаско россиян.
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