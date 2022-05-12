В Україні зараз є дві найбільш критичні точки на фронті. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"Є дві найскладніші точки - місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли там в Луганській області відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також вони перекидають додаткові сили і в Луганську, і в Донецьку області - живу силу і техніку", - зазначив Денисенко.

Крім того, ЗСУ вдалося відкинути росіян поблизу Харкова і в ряді місць захисники нашої держави наблизилися до українського кордону. При цьому частину своїх військ армія рф почала перекидати з Харківщини на Донбас.

За словами Денисенка, для російського диктатора володимира путіна Маріуполь став особистим питанням. Влада України робить все можливе, проте зараз все впирається в особисту позицію путіна, і від його рішення сильно залежить, як там ситуація розгортатиметься.

Нагадаємо, що путін не зміг досягти в Україні своєї головної мети і поставив нову.

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