В Україні зараз є дві найбільш критичні точки на фронті. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.
"Є дві найскладніші точки - місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли там в Луганській області відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також вони перекидають додаткові сили і в Луганську, і в Донецьку області - живу силу і техніку", - зазначив Денисенко.
Крім того, ЗСУ вдалося відкинути росіян поблизу Харкова і в ряді місць захисники нашої держави наблизилися до українського кордону. При цьому частину своїх військ армія рф почала перекидати з Харківщини на Донбас.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Рф змінить тактику в Україні, готується "повзуча" окупація: у МВС назвали терміни
Жахлива паніка: Гаррі Каспаров пояснив, що буде з Кримом і розкрив головну помилку Путіна
Готується масштабна операція по деблокаді Маріуполя: що відомо
Штрафи до 21 000 гривень: українців попередили про заборону
За словами Денисенка, для російського диктатора володимира путіна Маріуполь став особистим питанням. Влада України робить все можливе, проте зараз все впирається в особисту позицію путіна, і від його рішення сильно залежить, як там ситуація розгортатиметься.
Нагадаємо, що путін не зміг досягти в Україні своєї головної мети і поставив нову.
Як повідомляла Politeka, окупанти перегруповуються, стягують техніку і наводять переправи.
Також Politeka писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область.