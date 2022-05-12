Сотрудница "Азовстали" Наталья Бабеуш в течение двух месяцев готовила еду для людей, которые прятались в бункере предприятия (среди них было 8 детей).

Наталья рассказала о том, как проходили их дни под землей.

Малыши называли Наталью "Тетя Суп". Женщина приехала из Мариуполя в Запорожье эвакуационным автобусом 8 мая.

"Мне очень нравилось наблюдать за детьми. Они давали силы просыпаться каждый день. Придумывать какие-то маленькие мини-завтраки. Я понимала, что дети постоянно хотели кушать - они просили печеньку, но в таких условиях это было невозможно. Поэтому в гречку добавляла чуть муки, чтобы эта гречка не распадалась на сковороде. Делала гречаники, иногда оладьи. Кто-то из родителей давал рис - добаваляли туда чуть муки и получались какие-то рисовые оладьи.

Я каждый день думала, что мне готовить завтра. И когда мы ложились перед сном, были мысли: "А какой будет завтрак у детей?".

Страшно, когда ребенок просит "Дай печеньку", а ты понимаешь, что у тебя ничего нет, кроме этих консерв и они в ограниченном количестве. Как ребенку 4 года можно объяснить, почему ты не можешь дать ребенку яблочко. Очень тяжело", - каже Наталья.

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Как сообщала Politeka, волонтер, рискуя собственной жизнью, эвакуировал людей из-под Киева.

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