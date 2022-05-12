Молода уродженка Криму поділилася в соцмережі ТикТок емоційним відео, в якому висловила свій крик душі через події на півострові.
Дівчина розповіла, що через небажання жити в Росії її сім'я переїхала після анексії Криму. Однак сама автор відео неодноразово намагалася повернутися додому. Цього літа їй це вдалося.
У своєму відео дівчина розповіла про те, як жив півострів останні вісім років. Вона почала з того, що підкреслила, що кримські татари особливо сильно люблять Україну і чекають повернення до її складу.
"Зараз в моєму колі спілкування майже всі кримські татари у віці від 18 років сидять. І зараз люди прийняли рішення: якщо вони хочуть хоч якось жити - вони мовчать. На жаль, вони змушені. І я їх розумію", - зізналася дівчина.
Вона також розповіла про те, як змінилося її рідне місто під контролем росіян.
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"Повісили дуже багато прапорців Росії, георгіївські стрічки...і на моєму курортному місті-Феодосія-поставили ось цих військових хлопців в позолоті! З курортного міста зробили військовий!", - з обуренням поскаржилася автор відео
Також, за її словами, зараз в місті припинили працювати нафтобаза і величезний порт – ними ніхто не займається.
Дівчина також розповіла історію про те, як вони пішли на базар кримських татар і вирішили розрахуватися гривнями. Побачивши це, кримські татари зібралися навколо них, порівнявши їх з острівцем світу.
"Ви чого соромитеся? Ви на своїй батьківщині", - сказала одна з татарок.
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