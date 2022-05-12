Молода кримчанка відверто розповіла про те, що творилося на окупованому півострові всі ці роки.

Молода уродженка Криму поділилася в соцмережі ТикТок емоційним відео, в якому висловила свій крик душі через події на півострові.

Дівчина розповіла, що через небажання жити в Росії її сім'я переїхала після анексії Криму. Однак сама автор відео неодноразово намагалася повернутися додому. Цього літа їй це вдалося.

У своєму відео дівчина розповіла про те, як жив півострів останні вісім років. Вона почала з того, що підкреслила, що кримські татари особливо сильно люблять Україну і чекають повернення до її складу.

"Зараз в моєму колі спілкування майже всі кримські татари у віці від 18 років сидять. І зараз люди прийняли рішення: якщо вони хочуть хоч якось жити - вони мовчать. На жаль, вони змушені. І я їх розумію", - зізналася дівчина.

Вона також розповіла про те, як змінилося її рідне місто під контролем росіян.

"Повісили дуже багато прапорців Росії, георгіївські стрічки...і на моєму курортному місті-Феодосія-поставили ось цих військових хлопців в позолоті! З курортного міста зробили військовий!", - з обуренням поскаржилася автор відео

Також, за її словами, зараз в місті припинили працювати нафтобаза і величезний порт – ними ніхто не займається.

Дівчина також розповіла історію про те, як вони пішли на базар кримських татар і вирішили розрахуватися гривнями. Побачивши це, кримські татари зібралися навколо них, порівнявши їх з острівцем світу.

"Ви чого соромитеся? Ви на своїй батьківщині", - сказала одна з татарок.

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