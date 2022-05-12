Він не вважає себе героєм, каже, що хтось же повинен був це робити-рятувати людей з-під російських обстрілів.

Дивовижну історію волонтера Максима Шевченка з Ірпеня розповіло Радіо Свобода. У мережі опублікували відео, в якому є інтерв'ю волонтерам, а також фрагменти того, що він знімав сам у розстріляних окупантами українських містах під Києвом.

За словами Максима, йому довелося змінити кілька машин, з цим допомагали інші волонтери або просто небайдужі люди.

"Я встигав пірнути в окоп, а машини – ні. Всі побиті руссней. Ну одна машина на мосту сама, як кажуть, загинула власною "смертю". Привезли людей, був "приліт", був обстріл мосту. Пересиділи обстріл, піднімаюся наверх, заводжу, а він вже все", - згадує Максим.

На кадрах можна побачити, як хлопець обходить будинки жителів, кличе їх на евакуацію. Не байдужим хлопець був і до домашніх тварин, підгодовував їх. Є в ролику і трагічні кадри із загиблими людьми прямо в своїх будинках.

Максим Шевченко розповів, що спочатку пробував носити білу пов'язку, вивішував білий прапор, але після вбивства його друга Паші Лі зрозумів, що це не захистить від російських куль.

"Їздив повз своїх друзів, яких розстріляли, відкрив вікна, руки виставив, веду цю машину ліктем буквально. І ось так ось кричиш здалеку: "Я волонтер! Я без зброї!",- розповідає Максим.

Він також згадав випадок, як проїжджав буквально в 20 метрах від російського блокпоста, і вже коли загортав, окупанти його побачили і почали стріляти. Однак, незважаючи ні на що, ризикуючи власним життям, Максим продовжував вивозити людей.

Під час російської окупації Ірпеня у березні 2022 року місцевий житель Максим Шевченко врятував десятки людей. Деяких з них він вивозив на автівці, деяких - виносив на руках. За його словами, за один раз вдавалося забрати кілька десятків дітей чи жінок. pic.twitter.com/FJ0mi4Qkcl — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 12, 2022

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