Сюжет, присвячений Софії та її мамі, випустило "Настоящее Время". У ньому розповідається про те, що дівчинка дивом вижила після обстрілу її міста окупантами. Вона з мамою і тіткою була на вулиці, коли росіяни завдали по ній удару.
Мати намагалася вкрити дочку собою, проте осколок снаряда влучив Софії прямо в голову і пройшов череп майже наскрізь.
"Коли це все припинилося, у Софійки з голови фонтаном кров б'є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю їй рукою голову, щоб кров зупинити", - розповіла мама дівчинки.
Врятувати Софію вдалося завдяки тому, що обстріл застав їх з мамою недалеко від місцевої лікарні. Дівчинка провела два дні в комі, а потім її доставили до Львова, де їй провели складну операцію.
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Нейрохірург Михайло Ловга розповів, що осколок пройшов через весь мозок дівчинки майже наскрізь. Шанси вижити після подібного поранення мінімальні, проте для Софії прогноз більш ніж оптимістичний: лікарі кажуть, що дівчинка зможе відновитися практично повністю.
Зараз Софія вже говорить і вчиться ходити заново. Крім того, вона малює картини з квітами України. Коли дівчинку запитують про її головне бажання, вона відповідає:
"Щоб не було війни!".
Маленьку Софійку чекає реабілітація в Нідерландах. Зараз дівчинка і її мама готуються до подорожі.
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