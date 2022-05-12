Під час обстрілу Миколаєва росіянами 9-річної Софії в голову потрапив осколок снаряда, в мережі з'явилася історія дівчинки.

Сюжет, присвячений Софії та її мамі, випустило "Настоящее Время". У ньому розповідається про те, що дівчинка дивом вижила після обстрілу її міста окупантами. Вона з мамою і тіткою була на вулиці, коли росіяни завдали по ній удару.

Мати намагалася вкрити дочку собою, проте осколок снаряда влучив Софії прямо в голову і пройшов череп майже наскрізь.

"Коли це все припинилося, у Софійки з голови фонтаном кров б'є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю їй рукою голову, щоб кров зупинити", - розповіла мама дівчинки.

Врятувати Софію вдалося завдяки тому, що обстріл застав їх з мамою недалеко від місцевої лікарні. Дівчинка провела два дні в комі, а потім її доставили до Львова, де їй провели складну операцію.

Нейрохірург Михайло Ловга розповів, що осколок пройшов через весь мозок дівчинки майже наскрізь. Шанси вижити після подібного поранення мінімальні, проте для Софії прогноз більш ніж оптимістичний: лікарі кажуть, що дівчинка зможе відновитися практично повністю.

Зараз Софія вже говорить і вчиться ходити заново. Крім того, вона малює картини з квітами України. Коли дівчинку запитують про її головне бажання, вона відповідає:

"Щоб не було війни!".

Маленьку Софійку чекає реабілітація в Нідерландах. Зараз дівчинка і її мама готуються до подорожі.

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