Алексей был всегда ответственным, принципиальным и порядочным человеком.

Трагически оборвалась жизнь бывшего чемпиона Европы по боксу среди молодежи и судьи Алексея Купырева. О гибели Купырева на своей страничке в Facebook cообщил известный украинский промоутер и президент региональной федерации бокса Донецкой области Дмитрий Елисеев.

По предварительной информации, 46-летний Алексей погиб еще 8 марта в Мариуполе, но из-за отсутствия связи о смерти судьи стало известно только сейчас. В городе нашли могилу судьи.

Вместе со своей семьей рефери жил в Мариуполе в многоэтажном доме. После полномасштабного вторжения оккупантов вместе с родными скрывался в подвале.

Однако 8 марта Купыреву понадобилось что-то в своей квартире. И в тот момент, когда он поднялся наверх, в квартиру Алексея прилетел вражеский снаряд. Шансов выжить у бывшего боксера не было.

"Очень жаль что так сложилась судьба, Алексей был всегда ответственным, принципиальным и порядочным человеком. Соболезнования всем родным и близким. Царствие ему Небесное. Покойся с миром, Алексей", – написал Елисеев.

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

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