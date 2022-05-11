Очевидно одне: «руzzкий мир» - це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався.

«Мирні жителі» рф закликають своїх солдатів вбивати і катувати українських дітей. Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант по телефону розмовляв зі своєю дружиною з рф.

Вона живе в прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня Перемоги». Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами:

«Я б їм наркотики вколола, якби працювала, дивилася б їм в очі і сказала б: Здихайте, мучтеся. Я б їм пі*ькі різала, зірки на спинах вирізала, і взагалі по вуху б кожен день відрізала, по пальцю, щоб їм боляче так було», – говорить рашистка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.

«Очевидно одне: «руzzкий мир» - це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!» ,- зробили висновки в СБУ.

Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.

Як повідомляла Politeka, окупанти істерично скаржаться на нестерпну службу на острові Зміїний.

Також Politeka писала, що окупант проговорився, куди діваються тіла російських солдатів.