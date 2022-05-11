Окупанти, яких понабирали в так званих республіках "ДНР" зовсім не раді воювати проти ЗСУ. Крім того, мобілізовані окупанти порівнюють свою армію з "зоною". Про це стало відомо завдяки новому перехопленню СБУ.

Також окупанти звинувачують керівництво рф в обмані і маніпуляціях і не знають коли зможуть повернутися додому.

"Кажуть, що типу "нас тут немає". І ось ми побоюємося, що нас півроку тут тримати будуть... Тут у нас у всіх настрої вже занепадницькі... якщо б хоча б точно сказали якісь дати... Навіть на зоні людина сидить - він знає свій термін. Буде добре себе поводити - випустять раніше. А тут ось така фігня", - каже окупант.

Він розповідає, що окупанти настільки хочуть вижити, що відверто саботують накази керівництва.

"Ми зараз якось навіть і не поспішаємо з виконанням наказів. Тому що іноді вони змінюються на протилежні" ,- додає окупант.

Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.

Як повідомляла Politeka, солдати рф хочуть приховати участь у боях, боячись помсти.

Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.