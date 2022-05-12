Українська розвідка перехопила розмову окупанта з подругою. Під час нього військовий показав своє справжнє ставлення до президента Росії Володимира Путіна і описав його лайливими словами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупант був здивований тому, що минулорічний парад скасували через пандемію коронавірусу, проте Кремлю не завадили умови війни, щоб організувати "святкування" в поточному році. Його подруга у відповідь дала свою оцінку виступу Путіна на 9 травня.

"Сьогодні Путін на параді віддав данину загиблим в Одесі в 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його мова це якась жесть. При чому тут Суворов, Мономах і Велика Вітчизняна війна?",- зазначила знайома російського військового.

У відповідь окупант дав свою назву Путіну: "Ну що ти хочеш. Старий маразматик".

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