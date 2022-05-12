Українська розвідка перехопила розмову окупанта з подругою. Під час нього військовий показав своє справжнє ставлення до президента Росії Володимира Путіна і описав його лайливими словами.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупант був здивований тому, що минулорічний парад скасували через пандемію коронавірусу, проте Кремлю не завадили умови війни, щоб організувати "святкування" в поточному році. Його подруга у відповідь дала свою оцінку виступу Путіна на 9 травня.
"Сьогодні Путін на параді віддав данину загиблим в Одесі в 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його мова це якась жесть. При чому тут Суворов, Мономах і Велика Вітчизняна війна?",- зазначила знайома російського військового.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
На борту було 113 пасажирів: вогонь охопив літак прямо в аеропорту, кадри катастрофи в Китаї
Білорусь заявила про розгортання сил спецоперацій на кордоні з Україною: чому не треба панікувати
"У нас з'являється непоганий шанс": ворожі війська відповзають від Харкова
Готується масштабна операція по деблокаді Маріуполя: що відомо
У відповідь окупант дав свою назву Путіну: "Ну що ти хочеш. Старий маразматик".
Нагадаємо, що відновити повну боєздатність не можна: українська розвідка дізналася про нове фіаско росіян.
Як повідомляла Politeka, на фронті утворилися дві критичні точки, де найскладніша ситуація.
Також Politeka писала, що пропагандисти рф запустили фейк про міст через Дніпро.