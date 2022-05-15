Жены вояк "ЛНР" устроили бунт после того, как российские войска отступили, бросив их мужей без прикрытия.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Денис Казанский.

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области жены мобилизованных мужчин вышли на стихийный митинг к местному военкомату. Они рассказывают, что российские военные отступили и бросили их мужей (речь о Харьковской области) без прикрытия.

"Наши резервники брошены! Российские войска уехали", - кричит одна из женщин в трубку.



Бунтующие хотят огласки и требуют встречи с главарем «ЛНР» леонидом пасечником. Если их мужьям не помогут, грозятся ночевать под военкоматом.

"Правда, им не сказали, что Пасечник - просто смоляное чучелко, которое ничего не решает и никак не может им помочь, даже если бы и хотел этого. Решения принимаются в России. И как я уже не раз писал - жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко", — пишет Казанский.

Также Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские пограничники задержали подразделение "ЛНР". Это следует из перехвата разговора, в котором жена военного из "ЛНР", который сейчас находится на территории Херсонской области, рассказывает о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий и их конфликте с российскими пограничниками

Напомним, офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.

Как сообщала Politeka, на фронте образовались две критические точки, где самая сложная ситуация.

Также Politeka писала, что Украина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель россии.