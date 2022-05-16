Противник не отказался от цели окружить украинских военных на восточном направлении. Оккупанты пытаются захватить несколько важных городов. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Кузан в прямом эфире теле- и радиомарафона "Єдині новини".

"Мы переходим в новую фазу этой войны. Рф пытаются устроить нам очередные "клещи", очередной "котел". Но за счет того, что Северодонецк и Лисичанск укреплены, я думаю, этого не удастся сделать", – считает он.

Эксперт добавил, что сдерживать намерения оккупантов ВСУ очень помогает новое оружие, полученное от иностранных партнеров. Бойцы Вооруженных сил Украины осваивают его так быстро, что это удивляет военнослужащих из других стран.

Он также отметил, что россия на нынешнем этапе войны против Украины сосредоточила основные усилия на Луганском направлении. Оккупанты пытаются захватить Северодонецк, Лисичанск и Бахмут, которые являются для них "объектами номер один".

Напомним, что британская разведка рассекретила планы Беларуси, как помешать Украине.

Как сообщала Politeka, украинские бойцы вышли к границе с россией, Пономарев не сдержал восторга.

Также Politeka писала, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.