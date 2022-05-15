Відповідними кадрами поділився у своєму Твіттері український журналіст Денис Казанський.
Після двох місяців в облозі і постійних бомбардувань, що знищили понад 90% житлового фонду міста, окупанти намагаються створити "позитивну картинку" для своєї пропаганди в Маріуполі.
У місті досі немає світла, газу і нормально організованої подачі води, а також продуктів у вільному доступі. Як результат, люди змушені покладатися на гуманітарну допомогу, навіть якщо вона від окупантів.
У свою чергу, росіяни не втрачають часу дарма і змушують людей слухати гімн так званої "ДНР" в черзі за допомогою. Відповідні кадри показав Казанський.
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«У зруйнованому Маріуполі, де немає світла, газу і води, голодним людям біля центру видачі гуманітарної допомоги включають гімн ДНР. Прямо якесь витончене знущання", - написав журналіст.
Українці не змогли пройти повз.
"Не вистачає кульок і танцюристів в кокошниках", "знущання над усім людським садистом мракобісів жиробесов пураши, затиснутою нелюдяності", "у динири ще й гімн є?", "Жах", "хтось із орків знає свій гімн?", - пишуть люди.
Нагадаємо, окупанти стягують сили з півдня і готуються до нової битви, що відомо.
Як повідомляла Politeka, бойовики з Чечні обстрілюють окупантів рф, які відмовляються воювати в Україні.
Також Politeka писала, що дружини вояк "ЛНР" влаштували бунт, бо війська рф кинули їхніх чоловіків.