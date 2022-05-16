Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець опублікував у своєму Instagram нове відео. У ньому він показав історичний момент - як батальйон ЗСУ виходить на кордон з росією.

Офіційно про локальну перемогу ЗСУ стало відомо в ніч на 16 травня. Як повідомлялося, воїни 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ міста Харкова відтіснили російських солдатів і вийшли на ділянку державний кордон. Там вони зустрілися з прикордонниками і встановили знак державного кордону.

На відео бійці звертаються до Президента України Володимира Зеленського:

«Ми дійшли, пане президенте, ми тут!».

У підписі до кадрів Пономарьов зазначив, що цей момент багато значить для нашої країни.

"Наші вийшли до кордонів з рф! Історичне відео! Слава Україні!» ,- написав співак.

України приєдналися до його захоплених коментарів.

"Спасибі вам, хлопці. Бережи вас бог", "господи..., бережіть себе", "Ай молодці хлопці. Дай бог вам міцного здоров'я!", "Як я їх усіх люблю", "пишаюся, дякую", - пишуть люди.

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