Оккупант попытается набрать обороты в наступлении на Донбассе. Соответствующими данными разведчиков публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Уточняется, что российские оккупанты в ближайшие недели продолжат в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, в частности на востоке Украины.
Потому, что у оккупантов возможности обнаружения целей ограничены, а регулярные полеты боевых самолетов за пределы линии фронта слишком рискованные.
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В британской разведке подтвердили, что российские военные готовы использовать артиллерию против украинских населенных пунктов "с минимальным учетом соразмерности" потерь среди мирных жителей и это главная опаность планов оккупантов.
Так, в Черниговской области за время наступления РФ около 3500 зданий были разрушены или повреждены. 80% ущерба нанесено жилым домам.
Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.
Как сообщала Politeka, оккупант похвастался матери зачисткой украинского села, аудиоперехват.
Также Politeka писала, что эксперт назвал города, на захвате которых рф сосредоточила усилия.