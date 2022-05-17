У оккупантов возможности обнаружения целей ограничены, а регулярные полеты боевых самолетов за пределы линии фронта слишком рискованные.

Оккупант попытается набрать обороты в наступлении на Донбассе. Соответствующими данными разведчиков публично поделилось Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Уточняется, что российские оккупанты в ближайшие недели продолжат в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, в частности на востоке Украины.

Потому, что у оккупантов возможности обнаружения целей ограничены, а регулярные полеты боевых самолетов за пределы линии фронта слишком рискованные.

В британской разведке подтвердили, что российские военные готовы использовать артиллерию против украинских населенных пунктов "с минимальным учетом соразмерности" потерь среди мирных жителей и это главная опаность планов оккупантов.

Так, в Черниговской области за время наступления РФ около 3500 зданий были разрушены или повреждены. 80% ущерба нанесено жилым домам.

Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.

Как сообщала Politeka, оккупант похвастался матери зачисткой украинского села, аудиоперехват.

Также Politeka писала, что эксперт назвал города, на захвате которых рф сосредоточила усилия.