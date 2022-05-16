Противник не відмовився від мети оточити українських військових на східному напрямку. Окупанти намагаються захопити кілька важливих міст. Про це повідомив військовий експерт Сергій Кузан у прямому ефірі теле - і радіомарафону "Єдині новини".

"Ми переходимо в нову фазу цієї війни. Рф намагаються влаштувати нам чергові "кліщі", черговий"котел". Але за рахунок того, що Сєвєродонецьк і Лисичанськ укріплені, я думаю, цього не вдасться зробити", – вважає він.

Експерт додав, що стримувати наміри окупантів ЗСУ дуже допомагає нова зброя, отримана від іноземних партнерів. Бійці Збройних сил України освоюють його так швидко, що це дивує військовослужбовців з інших країн.

Він також зазначив, що росія на нинішньому етапі війни проти України зосередила основні зусилля на Луганському напрямку. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут, які є для них "об'єктами номер один".

Нагадаємо, що британська розвідка розсекретила плани Білорусі, як завадити Україні.

Як повідомляла Politeka, українські бійці вийшли до кордону з росією, Пономарьов не стримав захоплення.

Також Politeka писала, що розкрито деталі знищення понад 400 окупантів при спробі перетнути Сіверський Донець.