Россияне ненавидят Мариуполь и безжалостно пытаются его уничтожить. Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в этом городе, рассказал три вероятных причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Андрей Бедняков

Первой причиной он назвал - события 2014 года, когда город не покорился россиянам. Тогда украинцам удалось освободить его от самопровозглашенных формирований, пытавшихся присоединить населенный пункт к так называемым "республикам".

"Во-вторых, "Азов". Для них это как бы какая-то "красная тряпка". И, в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию", – говорит Бедняков.

Телеведущий также указал на изменения во мнениях многих мариупольцев после событий последних восьми лет.

Популярные статьи сейчас

"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"

Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"

"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война

Переговоры между Украиной и рф приостановлены: в Офисе президента сделали заявление

Русские отходят на Северодонецком направлении: в Генштабе сообщили о новых неудачах врага
Показать еще

Мариуполь, Запорожье, эвакуация

"Я знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им "туда" присоединиться, а потом постепенно изменили свое мнение. Сначала же никто не понимал ничего, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят", – добавил он.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.