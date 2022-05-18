Россияне ненавидят Мариуполь и безжалостно пытаются его уничтожить. Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в этом городе, рассказал три вероятных причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.
Первой причиной он назвал - события 2014 года, когда город не покорился россиянам. Тогда украинцам удалось освободить его от самопровозглашенных формирований, пытавшихся присоединить населенный пункт к так называемым "республикам".
"Во-вторых, "Азов". Для них это как бы какая-то "красная тряпка". И, в-третьих, наши воины просто так не отдадут эту территорию", – говорит Бедняков.
Телеведущий также указал на изменения во мнениях многих мариупольцев после событий последних восьми лет.
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"Я знал достаточно тех, кто говорил, что нужно было и им "туда" присоединиться, а потом постепенно изменили свое мнение. Сначала же никто не понимал ничего, думали, что все будет хорошо, потом посмотрели, что произошло с Донецком, и поняли, что туда не хотят", – добавил он.
Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.
Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.
Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.