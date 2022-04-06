Російський світ - гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку і альцгеймера. Ця ідеологія і армія тягне на той світ швидше...

Як повідомляє Politeka.net, український актор і телеведучий Андрій Бідняков поділився особистим горем зі своїми підписниками в Instagram. Він повідомив, що померла його мама, яка місяць провела в окупації в Маріуполі.

Телеведучий зрадів, коли його мама і сестра змогли вибратися з Маріуполя. Але його чекала новина, яку сестра спочатку приховувала. Виявилося, що мама Біднякова впала в кому на тлі стресу від війни.

«Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали... я не хотіла ховати маму біля під'їзду... як робили це інші», - сказала сестра Андрія.

Пізніше жінці стало ще гірше і її серце зупинилося.

«Русский мир - гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку і альцгеймера. Ця ідеологія і армія тягне на той світ швидше... Путін забрав у мене найрідніше. У мене і ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємося...», - зазначив Бідняков і попросив його друзів-молчунів з рф йому більше не писати.



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