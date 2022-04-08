Поки Регіна Тодоренко бридко мовчить про війну в Україні, окупанти під час звірств у Бучі розстріляли її екс-бойфренда. Про це стало відомо від артиста Колі Серьги, який розповів про загибель свого друга і цинічність Тодоренко.
Зазначимо, Серьга вступив в ЗСУ і захищає Одесу від окупантів, розповів, що його друг Алік був застрелений окупантами в потилицю. Зазначимо, Алік перебував раніше у відносинах із запроданкою Тодоренко, що живе в рф і всіляко ігнорує війну в своїй рідній країні.
"Алік загинув у Бучі, був застрелений в потилицю. Він не був військовим. Вийшов з бомбосховища 18 березня і більше не повернувся. Зараз в процесі звільнення Бучі, пошуку загиблих знайшли, зокрема, і його труп", – розповів Коля Серга на YouTube-каналі "Популярна політика".
Він додав, що був вражений цинічною поведінкою своєї колеги Тодоренко, що мовчить про війну, прикриваючись тим, що політичні теми і різні погляди на ситуацію з чоловіком руйнують її шлюб.
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"Сьогоднішня новина з Аліком... Він був колись у романтичних стосунках з Регіною Тодоренко. І мене це добило, триваючий ігнор. Я хочу, щоб люди боролися, говорили правду", – додав музикант.
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